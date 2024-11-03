Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал

В своей авторской программе "Бесогон" народный артист РСФСР Никита Михалков поделился своими мыслями о возвращении журналиста Владимира Познера в эфир Первого канала.

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, CC BY 4.0

Режиссёр отметил, что ознакомился с результатами опроса одного из Telegram-каналов, согласно которым большинство россиян выступают против показа фильмов телеведущего на федеральном канале.

Никита Михалков также вспомнил слова известного юмориста Михаила Задорнова, который считает Познера "гениальным предателем". При этом сатирик не отрицал, что Познер может быть хорошим журналистом.

Кинематографист обратил внимание на слова самого Владимира Познера, который утверждал, что не чувствует себя русским человеком. Он признавался, что в России его держит исключительно работа.

"Тогда патриотом какой страны себя считает Владимир Познер?" — задаётся вопросом Михалков.

Сам Владимир Познер отметил, что не планирует появляться на телевидении в ближайшее время, а Новый год отметит в Москве.

Ранее стало известно, что Юру Борисова могут номинировать на "Оскар".

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец и ютубер.



Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.



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