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Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Юра Борисов, вероятно, будет номинирован на престижную кинопремию "Оскар" за роль в фильме "Анора". Об этом сообщают Veriety и IndieWire.

Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По мнению журналистов Veriety, соперниками Борисова в борьбе за "Оскар" станут Киран Калкин ("Настоящая боль"), Гай Пирс ("Бруталист"), Стэнли Туччи ("Конклав") и Дензел Вашингтон ("Гладиатор 2").

Издание IndieWire отмечает, что для тех, кто видел трейлер фильма, наиболее вероятным лучшим актёром второго плана кажется Марк Эйдельштейн. Однако те, кто посмотрел сам фильм, были больше впечатлены игрой Юры Борисова.

В конце октября стало известно, что Юра Борисов номинирован на ещё одну американскую премию — Gotham Awards 2024. Результаты будут объявлены 2 декабря.

Фильм "Анора", в котором сыграл Юра Борисов, получил гран-при Каннского кинофестиваля.

Ранее Виктор Дробыш выразил сочувствие Ларисе Долиной.

Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» (2021) и «Золотой лист» (2013). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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