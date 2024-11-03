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Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктор Дробыш, музыкальный продюсер, поделился своими переживаниями за Ларису Долину, народную артистку Российской Федерации, которая приняла участие в программе "Битва поколений" с рэп-композицией.

Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!
Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, PDM

По условиям программы Лариса Долина была вынуждена исполнить кавер на песню "Луи Луи" рэп-исполнителя ST (настоящее имя Александр Степанов). Сам артист активно поддерживал исполнительницу, в то время как Виктор Дробыш назвал конкурс "нечестным".

"Мне стало так жалко Ларису! Я подумал, что это какой-то ужас! Что это было сейчас?" — поделился своими чувствами продюсер.

С ним согласилась Татьяна Тур, которая также была в составе жюри. Она подчеркнула, что нельзя сравнивать артистов "разных школ". По её словам, это было бы катастрофической идеей.

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Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Ви́ктор Я́ковлевич Дро́быш (род. 27 июня 1966, Колпино, Ленинград) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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