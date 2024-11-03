Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливых отношений с Алексеем Чумаковым

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с нами секретом, как ей удаётся сохранять длительные и счастливые отношения со своим супругом — музыкантом Алексеем Чумаковым. Они вместе уже 11 лет.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В программе "Статус: в сети" Юлия рассказала, что всегда первой идёт мириться с любимым после ссоры. По её словам, в нормальных семьях женщины обычно поступают именно так.

"Потому что мужчине сложнее отходить. Всё-таки женщина в этом смысле гораздо мудрее. <…> Чем скорее я помирюсь, тем быстрее мне будет хорошо. Чем дольше это будет продолжаться, тем мне будет дискомфортнее", — пояснила Ковальчук.

Она подчеркнула, что таким образом заботится не только о своей семье, но и о своей нервной системе.

Супруги воспитывают двоих дочерей, которых не показывают публике.

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Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица, телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





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