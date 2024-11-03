Впервые ставшая мамой в 42 года Сати Казанова высказалась о родительстве: осознанно иду на жертву

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Певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова в своём личном блоге поделилась первыми впечатлениями от долгожданного материнства и заверила, что у них с малышкой всё хорошо.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка, которая отказалась от выступлений до апреля 2025 года, активно ведёт блог и общается со своей аудиторией. Она рассказала, что стала спать меньше — всего 4-5 часов за ночь, из-за грудного вскармливания. При этом она пояснила, что сознательно отказалась от молочных смесей ради здоровья своей дочери.

Сейчас новоиспечённым родителям помогает мама Сати Казановой, однако в скором времени она уедет. Сати Казанова не скрывает, что будет приглашать няню для поддержки, но дозировано.

Певица не раскрывает имя девочки, но рассказывает, что оно необычное, редкое, на санскрите и имеет очень глубокий и красивый смысл.

Ранее Анастасия Задорожная раскрыла фамилию своего супруга.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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