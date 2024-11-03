Анастасия Задорожная раскрыла настоящую фамилию мужа, которую скрывала несколько лет

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В своём личном блоге актриса Анастасия Задорожная поделилась, что её мужа зовут Владимир Селиванов. Она объяснила, почему долгое время предпочитала использовать другое имя для супруга.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка рассказала, что её цель заключалась в том, чтобы избежать путаницы, поскольку её избранник носит такое же имя, как и известный актёр из сериала "Реальные пацаны".

"Как справедливо заметили в комментариях, не нужно быть журналистом, чтобы разгадать этот ребус. Всё написано на лице! Я была уверена, что все новости об известном актёре Владимире Селиванове неизбежно будут ассоциироваться с нашей семьёй", — поделилась актриса.

Анастасия Задорожная также объяснила, что фамилия Макаров связана с её другом, стилистом, с которым они часто появлялись на различных мероприятиях.

Со своим будущим мужем актриса познакомилась в 2020 году. Уже несколько лет они живут во Флориде, а летом этого года у них родилась дочь Александра.

Ранее Ирина Понаровская рассказала, что после смерти единственного сына её гонорар увеличился.

Уточнения

Анастаси́я Серге́евна Задорожная (род. 30 августа 1985, Федотово, Вологодская область, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель, волонтёр.



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