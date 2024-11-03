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Анастасия Задорожная раскрыла настоящую фамилию мужа, которую скрывала несколько лет

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге актриса Анастасия Задорожная поделилась, что её мужа зовут Владимир Селиванов. Она объяснила, почему долгое время предпочитала использовать другое имя для супруга.

Анастасия Задорожная раскрыла настоящую фамилию мужа, которую скрывала несколько лет
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка рассказала, что её цель заключалась в том, чтобы избежать путаницы, поскольку её избранник носит такое же имя, как и известный актёр из сериала "Реальные пацаны".

"Как справедливо заметили в комментариях, не нужно быть журналистом, чтобы разгадать этот ребус. Всё написано на лице! Я была уверена, что все новости об известном актёре Владимире Селиванове неизбежно будут ассоциироваться с нашей семьёй", — поделилась актриса.

Анастасия Задорожная также объяснила, что фамилия Макаров связана с её другом, стилистом, с которым они часто появлялись на различных мероприятиях.

Со своим будущим мужем актриса познакомилась в 2020 году. Уже несколько лет они живут во Флориде, а летом этого года у них родилась дочь Александра.

Ранее Ирина Понаровская рассказала, что после смерти единственного сына её гонорар увеличился.

Уточнения

Анастаси́я Серге́евна Задорожная (род. 30 августа 1985, Федотово, Вологодская область, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель, волонтёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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