Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как полировка влияет на ЛКП и когда её стоит делать
3 миллиарда баксов прибыли за день: Безос продал акции Amazon
Ларису Гузееву в эфире Первого канала назвали злой тёткой
Живая изгородь из туи: советы для создания идеальной формы
Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру
Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Как продать машину быстро и выгодно: полезные советы

Пережившая смерть сына Ирина Понаровская вернулась на сцену и повысила гонорар

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Понаровская после потери единственного сына возобновила свою карьеру. В ноябре она активно принимает заказы на выступления в новогодние праздники.

Пережившая смерть сына Ирина Понаровская вернулась на сцену и повысила гонорар
Фото: личный аккаунт Ирины Понаровской в Инстаграм is licensed under public domain

В своём личном блоге певица поделилась с поклонниками, что возвращается на сцену "ради семьи, друзей и своих фанатов".

Как сообщает "Комсомольская правда", Ирина Понаровская, которая не выступала с сентября, в настоящее время увеличила свои гонорары. Она готова обсуждать свои выступления, если минимальная оплата составит 1,5-2 миллиона рублей. Стоимость корпоративов артистка обсуждает с каждым заказчиком индивидуально.

Единственный сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности. У него остались жена и двое детей.

Ранее стало известно о том, что Марго Робби впервые стала матерью.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Последние материалы
Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру
Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Как продать машину быстро и выгодно: полезные советы
Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!
Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять
Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России
Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.