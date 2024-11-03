Пережившая смерть сына Ирина Понаровская вернулась на сцену и повысила гонорар

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Понаровская после потери единственного сына возобновила свою карьеру. В ноябре она активно принимает заказы на выступления в новогодние праздники.
В своём личном блоге певица поделилась с поклонниками, что возвращается на сцену "ради семьи, друзей и своих фанатов".
Как сообщает "Комсомольская правда", Ирина Понаровская, которая не выступала с сентября, в настоящее время увеличила свои гонорары. Она готова обсуждать свои выступления, если минимальная оплата составит 1,5-2 миллиона рублей. Стоимость корпоративов артистка обсуждает с каждым заказчиком индивидуально.
Единственный сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности. У него остались жена и двое детей.
Ранее стало известно о том, что Марго Робби впервые стала матерью.
Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".