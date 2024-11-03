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34-летняя актриса Марго Робби впервые стала мамой

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Марго Робби впервые стала матерью, о чём сообщает Daily Mail.

34-летняя актриса Марго Робби впервые стала мамой
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Как утверждает издание, 17 октября у актрисы и её супруга, кинопродюсера Тома Акерли, родился мальчик. Однако пресса узнала о радостном событии только сейчас. Друзья и родственники пары пока не комментируют рождение ребёнка.

Малыш появился на свет на две недели раньше предполагаемой даты родов, но всё прошло хорошо. Сейчас счастливые родители с нетерпением ждут прибытия бабушек и дедушек.

Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съёмках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита". Тогда будущий супруг актрисы выполнял обязанности ассистента режиссёра. Они поженились три года спустя, в 2016 году, не афишируя свою помолвку. О беременности актрисы стало известно 7 июля.

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Уточнения

Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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