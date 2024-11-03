34-летняя актриса Марго Робби впервые стала мамой

Голливудская актриса Марго Робби впервые стала матерью, о чём сообщает Daily Mail.
Как утверждает издание, 17 октября у актрисы и её супруга, кинопродюсера Тома Акерли, родился мальчик. Однако пресса узнала о радостном событии только сейчас. Друзья и родственники пары пока не комментируют рождение ребёнка.
Малыш появился на свет на две недели раньше предполагаемой даты родов, но всё прошло хорошо. Сейчас счастливые родители с нетерпением ждут прибытия бабушек и дедушек.
Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съёмках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита". Тогда будущий супруг актрисы выполнял обязанности ассистента режиссёра. Они поженились три года спустя, в 2016 году, не афишируя свою помолвку. О беременности актрисы стало известно 7 июля.
Ранее Софья Синицына впервые появилась на публике после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком.
Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".