Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы
Настоящий Рагнарёк: как климатическая катастрофа уничтожила половину Скандинавии
Стресс и лишний вес: как управлять эмоциями для снижения веса
ИИ-бум: компания Hitachi Energy инвестирует 6 миллиардов долларов в расширение производства
Как избежать потери на продаже автомобиля
Нутрициолог перечислила супы, которые больше всего вредят здоровью
Диетолог рассказала в чём польза тыквы
12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца
Поножовщина в Париже: фанаты двух клубов устроили массовую драку

Жена актёра Владимира Селиванова назвала сумму алиментов, которую платит её муж

Шоу-бизнес

Супруга звезды сериала "Реальные пацана" Владимира Селиванова рассказала о заботе актёра о дочери от первого брака.

Жена актёра Владимира Селиванова назвала сумму алиментов, которую платит её муж
Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public doman

Нынешняя жена Селиванова Александра Калмыкова заступилась за мужа, который решил отсудить дочь Еву у бывшей жены.

"Вова платит исправно 200.000 рублей алиментов ежемесячно и делал это ещё до официального развода. Уж молчу про квартиру, машину и участки, эту тему отдельно стоит поднять", — написала Александра в социальных сетях.

Ранее она обвинила бывшую жену актёра Викторию Маркову в том, что она тратит деньги от алиментов на свои нужды, забывая о дочери.

Уточнения

Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Силовые структуры
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов. Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Танк Abrams. Как Украина потеряла большую часть поставленных Западом машин Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Последние материалы
Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы
Настоящий Рагнарёк: как климатическая катастрофа уничтожила половину Скандинавии
Стресс и лишний вес: как управлять эмоциями для снижения веса
ИИ-бум: компания Hitachi Energy инвестирует 6 миллиардов долларов в расширение производства
Как избежать потери на продаже автомобиля
Нутрициолог перечислила супы, которые больше всего вредят здоровью
Диетолог рассказала в чём польза тыквы
12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца
Поножовщина в Париже: фанаты двух клубов устроили массовую драку
Как продлить жизнь деревьям на годы с помощью садового вара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.