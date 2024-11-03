Жена актёра Владимира Селиванова назвала сумму алиментов, которую платит её муж

Супруга звезды сериала "Реальные пацана" Владимира Селиванова рассказала о заботе актёра о дочери от первого брака.

Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public doman

Нынешняя жена Селиванова Александра Калмыкова заступилась за мужа, который решил отсудить дочь Еву у бывшей жены.

"Вова платит исправно 200.000 рублей алиментов ежемесячно и делал это ещё до официального развода. Уж молчу про квартиру, машину и участки, эту тему отдельно стоит поднять", — написала Александра в социальных сетях.

Ранее она обвинила бывшую жену актёра Викторию Маркову в том, что она тратит деньги от алиментов на свои нужды, забывая о дочери.

Уточнения

Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.



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