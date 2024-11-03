12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца

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Старший наследник скандально известного рэпера Натана выразил своё отношение к отцу.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Рэпер Натан, который отличился своими любовными похождениями в шоу "Звёзды в джунглях", пришёл в студию шоу "Дети рулят" с 12-летним сыном Натаниэлем. Отец и сын вместе приготовили блюдо под названием "Царевна-лягушка". Соперничали с рэпером певец Денис Клявер и его 12-летний сын Даниэль.

Наследник Натана признался, что гордится своим отцом. Особенно льстит мальчику то, что его папа популярный артист.

Ребёнок похвалил отца за заботу.

"Он ведёт себя дома как папа: заботится, играет со мной и младшим братом. Он нас балует, а мама ограничивает. Например, мама не разрешает есть сладкое, а папа может нас побаловать и купить тортик", — объяснил Натаниэль.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2012, 2022— н. в. ). Лауреат премии «Золотой граммофон». Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.



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