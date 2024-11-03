Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
Жена актёра Владимира Селиванова назвала сумму алиментов, которую платит её муж
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы
Настоящий Рагнарёк: как климатическая катастрофа уничтожила половину Скандинавии
Стресс и лишний вес: как управлять эмоциями для снижения веса

12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца

0:56
Шоу-бизнес

Старший наследник скандально известного рэпера Натана выразил своё отношение к отцу.

12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Рэпер Натан, который отличился своими любовными похождениями в шоу "Звёзды в джунглях", пришёл в студию шоу "Дети рулят" с 12-летним сыном Натаниэлем. Отец и сын вместе приготовили блюдо под названием "Царевна-лягушка". Соперничали с рэпером певец Денис Клявер и его 12-летний сын Даниэль.

Наследник Натана признался, что гордится своим отцом. Особенно льстит мальчику то, что его папа популярный артист.

Ребёнок похвалил отца за заботу.

"Он ведёт себя дома как папа: заботится, играет со мной и младшим братом. Он нас балует, а мама ограничивает. Например, мама не разрешает есть сладкое, а папа может нас побаловать и купить тортик", — объяснил Натаниэль.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2012, 2022—н. в.). Лауреат премии «Золотой граммофон». Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Наука и техника
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Почему важно соблюдать меру при употреблении тыквы
Настоящий Рагнарёк: как климатическая катастрофа уничтожила половину Скандинавии
Стресс и лишний вес: как управлять эмоциями для снижения веса
ИИ-бум: компания Hitachi Energy инвестирует 6 миллиардов долларов в расширение производства
Как избежать потери на продаже автомобиля
Нутрициолог перечислила супы, которые больше всего вредят здоровью
Диетолог рассказала в чём польза тыквы
12-летний сын рэпера Натана высказался о поведении отца
Поножовщина в Париже: фанаты двух клубов устроили массовую драку
Как продлить жизнь деревьям на годы с помощью садового вара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.