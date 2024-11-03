Водонаеву возмутили хейтеры, из-за которых усыпили белку и енота: завистливые и злые люди

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева рассказала историю блогеров, у которых отобрали енота и белку, чтобы усыпить животных.

Фото: Freepik by wangstdo, PDM

Водонаева сообщила, что в США у супружеской пары известных блогеров изъяли животных по доносу хейтеров. Они подобрали на улице енота и белку, которые стали членами их семьи.

Блогеры снимали контент о жизни животных, чем навлекли на себя гнев доносчиков. Они пожаловались на то, что у мужа и жены нет документов на белку и енота. Пушистых звёзд Интернета усыпили.

Водонаеву эта история заставила поразмышлять о людской злобе. Она назвала доносчиков завистливыми и злыми людьми.

"А вы говорите, что только в России хейтеры злые. Нереализованных имбецилов везде хватает. Хоть на что-то повлиять, хоть кому-то насолить и получить никчёмное местечковое удовлетворение своих маленьких душ", — написала звезда телестройки в своём Telegram-канале.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



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