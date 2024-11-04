Артемий Лебедев похвастался своей лучшей покупкой из Fix Price: стоит две копейки

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный дизайнер соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев в восторге от своего приобретения в Fix Price.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman

Артемий Лебедев похвастался своей удачной покупкой из магазина фиксированных цен Fix Price.

"Купил детям в "Фикспрайсе "пару наборов с дорожными знаками. Мега-тема! Развивает знание ПДД, стоит две копейки, работает потом в городе, насыщает детей практичными знаниями", — перечислил достоинства оригинального товара дизайнер.

Лебедев выразил сожаление о том, что в наборе не нашлось знаков с главной дорогой и остановкой запрещено.

Впечатлённый набором он назвал идею офигенной (дизайнер выразился нецензурно).

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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