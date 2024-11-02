Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков показал, как проводит часы досуга с супругой и детьми.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой запечатлён он сам, его жена Анна Матисон, дочка и сын.

Народный артист России сводил семью на спектакль Щелкунчик в Мариинку.

"Очень актуально, особенно, когда за окном — метель", — написал артист под снимком с женой и детьми.

Поклонники принялись осыпать комплиментами звезду сериала "Бригада".

"Прекрасно вам провести время, Сергей Витальевич"; "Ай, какие лапочки все"; "Какая вы красивая семья", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.