Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все

Актёр Сергей Безруков показал, как проводит часы досуга с супругой и детьми.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой запечатлён он сам, его жена Анна Матисон, дочка и сын.
Народный артист России сводил семью на спектакль Щелкунчик в Мариинку.
"Очень актуально, особенно, когда за окном — метель", — написал артист под снимком с женой и детьми.
Поклонники принялись осыпать комплиментами звезду сериала "Бригада".
"Прекрасно вам провести время, Сергей Витальевич";
"Ай, какие лапочки все";
"Какая вы красивая семья", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".