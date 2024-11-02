Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты температурного режима для всех типов овощей
Как оформить спальню в стиле лофт: советы по выбору материалов
Пять правил использования соли, которые улучшат вкус даже безвкусных помидоров
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, куда туристов пускают с их четвероногими друзьями
Древние кристаллы могут стать ключом к разгадке тайн тёмной материи
В предпочтениях гибриды: Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda
Майк Тайсон раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым
Зимние прически: как сохранить стиль под шапкой
Volkswagen планирует сокращать расходы на фоне кризиса

Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все

0:50
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков показал, как проводит часы досуга с супругой и детьми.

Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фотографию, на которой запечатлён он сам, его жена Анна Матисон, дочка и сын.

Народный артист России сводил семью на спектакль Щелкунчик в Мариинку.

"Очень актуально, особенно, когда за окном — метель", — написал артист под снимком с женой и детьми.

Поклонники принялись осыпать комплиментами звезду сериала "Бригада".

"Прекрасно вам провести время, Сергей Витальевич";

"Ай, какие лапочки все";

"Какая вы красивая семья", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой
Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных
Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США
Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска
Секреты деревенского стиля: как привнести тепло и уют в интерьер
Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все
Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых
Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.