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Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья

0:53
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух вознёс благодарность небесам за то, что встретил на своём жизненном пути Лизу Арзамасову.

Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman

Илья Авербух рассказал, что именно Лиза Арзамасова помогла ему узнать, что такое настоящая семья.

Спортсмен признался, что очень рад иметь такую семью, как у него сейчас. Он назвал свою жену, актрису Лизу Арзамасову, волшебным, светлым и творческим человеком.

"Если бы я не встретил такого человека, как Лиза, никакой семьи у меня бы и не было. Потому что не стояло цели создать её. А вот желание найти своего человека — да, конечно, было. И я благодарен судьбе, что я его нашел", — цитирует слова фигуриста "СтарХит".

Ранее Илья Авербух рассказал о своей любви к сыновьям и дочке.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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