Лихие: Юрий Быков снял главный сериал о 90-х

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"Лихие" стремятся к статусу "главного сериала о 90-х", хотя Юрий Быков создал картину о времени, в которое он сам не хотел бы возвращаться.

Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START, PDM

В то время как другие режиссёры представляют 90-е в радужном свете, Быков разрушает эти иллюзии. Результат — качественный проект, основанный на реальных событиях. Даже искушенный зритель может быть шокирован некоторыми моментами.

Ксения Собчак считает, что "рефлексия о 90-х — долгоиграющий тренд", поэтому на экранах ещё появится немало работ про этот период в российской истории.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка.



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