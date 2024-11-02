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Музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки

2:12
Шоу-бизнес

Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова объяснила, как можно вывести плагиатчиков на чистую воду в музыкальной индустрии.

Музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки
Фото: https://www.instagram.com/ladygaga by Инстаграм Леди Гаги is licensed under public doman

Актриса Яна Поплавская заметила схожесть новой композиции Лели Гаги с песенкой из фильма "Красная Шапочка".

Эксперт отметила, что есть способ доказать, что та или иная композиция является плагиатом. Она рассказала, что это не так просто сделать, как в случае с литературными произведениями, но, тем не менее, возможно.

"Обычно для такого экспертного заключения собирается экспертиза, делается это через суд, собирается экспертиза, которая анализирует тот музыкальный материал, который обвиняется в плагиате, и некий оригинал, который предъявляется как исходник для этого плагиата", — цитирует слова Кретовой Pravda.Ru.

Специалист напомнила, что музыку к "Красной шапочке" написал композитор Алексей Рыбников, поэтому он может инициировать подобное обвинение к Леди Гаги, так как авторские права на эту музыку принадлежат ему.

"Если сравнивать эти два фрагмента, песню "Красной шапочки" и песню Disease Леди Гага, то тут совершенно очевидно, что никакого плагиата нет, здесь действительно есть определенные ассоциации, которые вызывает этот фрагмент на распев на скачок на октаву, но даже не надо быть прям супер профессионалом, чтобы услышать, что этот скачок действительно ассоциируется, сразу возникает памяти, это вызывает улыбку, смех", — объяснила музыкальный критик.

Кретова рассказала, что цитирование и псевдоцитирование никто в музыке не отменял.

"Что касается вот этого примера с Леди Гагой, то, при всём моём уважении к Яне Поплавской, должна сказать, что это забавная такая цитата из песни, она читается, но как профессионал скажу, что просто даже не на тех ступенях эта октава возникает, в песне Рыбникова это скачок на третью ступень, с третьей на третью на октаву, а в песне Леди Гаги это скачок с первой ступени на первую ступень на октаву", — выразила своё мнение специалист.

Уточнения

Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga; настоящее имя — Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta), род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса. Имеет множество наград, среди которых шесть премий «Грэмми».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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