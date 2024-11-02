Сиквел боевика Скалолаз выйдет без Сильвестра Сталлоне

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Съёмки новой версии захватывающего боевика "Скалолаз" уже начались, но, к сожалению, Сильвестр Сталлоне не сможет в нём участвовать. Его роль в продолжении исполнит Пирс Броснан, а главную женскую роль возьмет на себя Лили Джеймс.

Фото: YouTube канал doptop by Скриншот видео YouTube канала doptop, PDM

Броснан перевоплотится в опытного альпиниста Рэя Купера, который вместе с дочерью Сидни управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах. Однако, как это часто бывает в кино, сюжетная линия претерпела изменения. Дочь Рэя становится свидетелем нападения и, спасаясь, покидает шале. Чтобы спасти свою семью, ей предстоит преодолеть свои страхи и вступить в борьбу за выживание.

Режиссёром фильма вместо Жана-Франсуа Рише, запомнившегося по картине "Враг государства №1", выступит Жауме Кольет-Серра, известный по работе над "Воздушным маршалом".

Уточнения

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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