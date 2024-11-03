Какие солистки пели в группе Ленинград и кто покинул коллектив со скандалом

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, стала очередной солисткой группы "Ленинград". Кто до неё пел в прославленной группе?

Фото: https://vk.com/leningrad_top by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman

Как сообщает "Вечерняя Москва" Юлия Коган стала солисткой группы "Ленинград" в 2007 году, однако в 2008 году группа распалась. В 2012 она вернулась в коллектив, однако через год окончательно покинула Сергея Шнурова. Есть предположение, что именно лидер "Ленинграда" настоял на уходе Коган.

В 2012-м певица Алиса Вокс выиграла конкурсный отбор на роль вокалистки в группе "Ленинград". Коган и Вокс некоторое пели вместе. Осенью 2013 года Вокс стала основной солисткой группы.

Весной 2016-го Алиса сообщила об уходе из коллектива. Шнуров заявлял, что у Вокс появилась звёздная болезнь. Певица жаловалась на лидера группы, отмечая, что он срывается на неё без причины.

В 2021 году Вокс судилась со Шнуровым в суд. Она требовала у певца компенсации, однако судебные органы встали на сторону лидера "Ленинграда".

После этого солисткой группы стола Василиса Старшова. Её выбрали из 300 претенденток вместе с Флоридой Чантурией. Всего лишь год Старшова проработала в коллективе. После этого она возглавила свою группу Foxy Knives.

Её место заняла Флорида Чантурия в 2016 году. Она участвовала в записях таких песен, как "Экстаз", "Вояж", "Кольщик".

Потом в группе пела Ксения Руденко. Зимой 2022 года Руденко вместе с группой "Ленинград" записала песню и представила клип "Пока нет".

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».



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