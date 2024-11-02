Канье Уэст потратил миллиард долларов на съёмки фильма о самом себе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный американский рэпер и предприниматель Канье Уэст вложил значительные средства в создание фильма, посвящённого своей собственной персоне.

Фото: YouTube канал Правое полушарие Интроверта by Скриншот видео YouTube канала Правое полушарие Интроверта, PDM

Лента под названием "Во имя кого?" обошлась рэперу в миллиард долларов и создавалась на протяжении шести лет. Выход промо-ролика ожидается 7 ноября.

Фильм представляет собой масштабный проект, в который вошли ранее не публиковавшиеся кадры из жизни Канье.

Кроме того, Уэст обещает поделиться своим личным опытом, как он стал Йе. Идея создания этого псевдонима не связана с сокращением имени, а имеет глубокие религиозные корни. В Библии так пишется слово "ты".

Уточнения

Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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