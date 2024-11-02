Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Warner Bros. работает над полнометражным фильмом по сериалу Игра престолов
Фельдшер в Екатеринбурге пострадала от агрессии пациентки: подробности инцидента
Гречка для сердца: что полезного нашли врачи в популярной крупе
Уход за газоном осенью: что важно сделать до наступления холодов
Как сохранить каллы зимой: советы цветоводов
Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье
Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой
В Екатеринбурге задержан водитель с 200 штрафами: итог — долг на 160 тысяч рублей
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии

Канье Уэст потратил миллиард долларов на съёмки фильма о самом себе

0:44
Шоу-бизнес

Известный американский рэпер и предприниматель Канье Уэст вложил значительные средства в создание фильма, посвящённого своей собственной персоне.

Канье Уэст потратил миллиард долларов на съёмки фильма о самом себе
Фото: YouTube канал Правое полушарие Интроверта by Скриншот видео YouTube канала Правое полушарие Интроверта, PDM

Лента под названием "Во имя кого?" обошлась рэперу в миллиард долларов и создавалась на протяжении шести лет. Выход промо-ролика ожидается 7 ноября.

Фильм представляет собой масштабный проект, в который вошли ранее не публиковавшиеся кадры из жизни Канье.

Кроме того, Уэст обещает поделиться своим личным опытом, как он стал Йе. Идея создания этого псевдонима не связана с сокращением имени, а имеет глубокие религиозные корни. В Библии так пишется слово "ты".

Уточнения

Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней
Авто
Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса
Авто
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Последние материалы
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским
Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км
В Уфе оштрафовали мужчин, раздававших цветы из бассейна в кузове пикапа
Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.