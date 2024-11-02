Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре

2:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сейчас, когда хорошо оплачиваемые корпоративы и закрытые вечеринки стали реже, а билеты на концерты плохо раскупаются, российские артисты не чураются дополнительных заработков, в том числе на светских мероприятиях. Многие их них запрашивают немалые суммы за появление на красных дорожках.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Ветераны сцены

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что «А-Студио» и Кети Топурия могут выступить на открытии магазина или кафе за 2 млн рублей. Певец Александр Буйнов и Авраам Руссо согласны выйти на красную дорожку за 1 млн рублей без пения. Выезд из Москвы обойдется на 300-500 тысяч рублей дороже.

Экс-солистка группы «Комбинация» Алёна Апина просит 500 тысяч рублей за выход на публике. Певица Алиса Мон и Анна Калашникова берут от 50 тысяч рублей.

Звёзды кино и телевидения

Кинопродюсер рассказал, что Сергей Бурунов готов позировать на баннерах за 2,4 млн рублей, Дмитрий Харатьян — за 200 тысяч рублей. Актёр Павел Прилучный рассмотрит предложение за миллион рублей, а его бывшая жена Агата Муцениеце просит 150-200 тысяч рублей.

Политики и медийные личности

Журналистка Ксения Собчак готова выступить на презентации или показе за 1,5 млн рублей, но она избирательна, и в случае с ней не всегда деньги имеют решающее значение. Катя Лель согласится за 200 тысяч рублей, а футболист Дмитрий Тарасов — за 500, пообещав рассказать об Ольге Бузовой, чтобы подогреть интерес публики.

Политик из 90-х Ирина Хакамада не согласится рекламировать мероприятие дешевле 3,5-4 млн рублей, а Виктория Боня и вовсе просит суммы с шестью нулями, причем в долларах.

Уточнения

Красная дорожка — церемония встречи и представления участников какого-либо шоу, как правило, из области киноиндустрии или музыки.



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