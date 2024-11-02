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Рок-группа "Алиса" не смогла продать билеты в Екатеринбурге: одна сплошная гойда

0:59
Шоу-бизнес

Рок-группа "Алиса" перенесла презентацию нового музыкального альбома в Екатеринбурге из-за провальной продажи билетов.

Рок-группа "Алиса" не смогла продать билеты в Екатеринбурге: одна сплошная гойда
Фото: https://vk.com/alisaband by ВК-аккаунт группы Алисы is licensed under public doman

Презентация нового альбома "Гойда" "Алисы" во главе с Константином Кинчевым должна была состояться в начале ноября этого года. Но теперь музыканты не уверены, что тур по городам страны должен состояться.

Ранее сообщалось, что несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии.

Как сообщает "Царьград", "Алисе" пришлось перенести презентацию нового альбома, так как билеты были не распроданы.

"Мероприятия типа "Хиты, лучшее, любимое…" и прочее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная "Гойда", — написали музыканты в социальных сетях.

Представители коллектива "Алиса" решили отложить концертную деятельность до весны 2025 года.

Уточнения

Константи́н Евге́ньевич Ки́нчев (настоящая фамилия — Панфи́лов; род. 25 декабря 1958, Москва, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Лидер рок-группы «Алиса».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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