Рок-группа "Алиса" не смогла продать билеты в Екатеринбурге: одна сплошная гойда

Рок-группа "Алиса" перенесла презентацию нового музыкального альбома в Екатеринбурге из-за провальной продажи билетов.
Презентация нового альбома "Гойда" "Алисы" во главе с Константином Кинчевым должна была состояться в начале ноября этого года. Но теперь музыканты не уверены, что тур по городам страны должен состояться.
Ранее сообщалось, что несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии.
Как сообщает "Царьград", "Алисе" пришлось перенести презентацию нового альбома, так как билеты были не распроданы.
"Мероприятия типа "Хиты, лучшее, любимое…" и прочее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная "Гойда", — написали музыканты в социальных сетях.
Представители коллектива "Алиса" решили отложить концертную деятельность до весны 2025 года.
Константи́н Евге́ньевич Ки́нчев (настоящая фамилия — Панфи́лов; род. 25 декабря 1958, Москва, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Лидер рок-группы «Алиса».
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