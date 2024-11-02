Евгения Медведева заявила, что снова свободна и мечтает о счастливой семье

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв расстались после двух лет отношений. Об этом фигуристка сообщила в интервью, отвечая на вопрос о планах на ближайшие пять лет.

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"Это сложный вопрос. Давайте я отвечу, что моя цель — найти любовь и создать семью. Сейчас я свободна и, как и все, мечтаю о большой и счастливой семье", — поделилась Женя.

Медведева не стремилась к официальному заключению брака, хотя и говорила об отношениях с Дмитрием как о семейных. Последнее время они даже жили вместе, а в середине октября совершили совместную поездку в Барнаул.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.



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