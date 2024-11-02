В семье актёра Ивана Охлобыстина ожидается прибавление

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Большая семья звезды сериала "Интерны" Ивана Охлобыстина скоро станет ещё больше.

Фото: https://vk.com/oxstatus by ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Иван Охлобыстин в третий раз станет дедушкой. 27-летняя дочь артиста Евдокия рассказала, что ждёт рождения второго ребенком. В прошлом году наследница подарила отцу внучку Еву.

Иван Охлобыстин состоит в браке с актриса Оксаной Охлобыстиной. В браке у них родились шестеро детей: Анфиса (1996 года рождения), Евдокия (1997 года рождения), Варвара (1999 года рождения), Василий (2001 года рождения), Иоанна (2002 года рождения) и Савва (2006 года рождения).

У старшей дочери артиста Анфисы есть также сын Антоний.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о своей безграничной любви к внукам.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область) — советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель. Священник Русской православной церкви, временно (с 2010 года) отстранённый от служения по собственному желанию.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.