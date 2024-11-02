Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович идентифицировал себя как русского человека.

Фото: https://vk.com/bikovic by ВК-аккаунт Милоша Биковича is licensed under public doman

Милош Бикович заявил, что считает себя русским. Он объяснил, что уже "наполовину переехал" с семьей в столицу России.

Единственное, что ещё его отделяет от звания москвича, это отсутствие собственной недвижимости в Москве.

Актёр уверен, что неимение своего угла не ущемляет его права называться русским.

"Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости", — выразил своё мнение актёр.

Ранее Милош Бикович поделился радостной новостью — у актёра родился первенец, которого он назвал Стефаном.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, СФРЮ) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер.



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