Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским

Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович идентифицировал себя как русского человека.
Милош Бикович заявил, что считает себя русским. Он объяснил, что уже "наполовину переехал" с семьей в столицу России.
Единственное, что ещё его отделяет от звания москвича, это отсутствие собственной недвижимости в Москве.
Актёр уверен, что неимение своего угла не ущемляет его права называться русским.
"Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости", — выразил своё мнение актёр.
Ранее Милош Бикович поделился радостной новостью — у актёра родился первенец, которого он назвал Стефаном.
Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, СФРЮ) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер.
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