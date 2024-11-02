В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова могут отключить воду за долги

В элитном пентхаусе семьи Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду. Причина — долги за услуги водоснабжения, которые жена актёра Ольга Дроздова накопила за три года.
Квартира в Хамовниках, о которой идёт речь, стоит около трёх миллионов долларов, а долг семьи перед коммунальщиками составляет 14 тысяч рублей: 13 415 рублей — за холодную воду и 500 рублей — за госпошлину.
В связи с этим 19 июля в столичный участок поступил судебный приказ от "Мосводоканала". Согласно документам, Дроздова и Певцов перестали платить за услуги водоснабжения в квартире на Фрунзенской набережной с 1 декабря 2021 года.
Дми́трий Анато́льевич Певцо́в — советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог.
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