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В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова могут отключить воду за долги

0:47
Шоу-бизнес

В элитном пентхаусе семьи Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду. Причина — долги за услуги водоснабжения, которые жена актёра Ольга Дроздова накопила за три года.

В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова могут отключить воду за долги
Фото: YouTube канал Журнал о Жизни by Скриншот видео YouTube канала Журнал о Жизни, PDM

Квартира в Хамовниках, о которой идёт речь, стоит около трёх миллионов долларов, а долг семьи перед коммунальщиками составляет 14 тысяч рублей: 13 415 рублей — за холодную воду и 500 рублей — за госпошлину.

В связи с этим 19 июля в столичный участок поступил судебный приказ от "Мосводоканала". Согласно документам, Дроздова и Певцов перестали платить за услуги водоснабжения в квартире на Фрунзенской набережной с 1 декабря 2021 года.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Певцо́в — советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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