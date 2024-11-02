Юрий Лоза объяснил, как определить рост экономики в стране

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза усомнился в заявлениях о том, что экономика в России растёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

Юрий Лоза не верит в то, в стране наблюдается лидирующий рост экономики.

Он привёл речь одного из американских президентов (предположительно Рейгана), который объяснил, что на доллар в данный момент можно купить одно количество товаров, а через четыре года доллар станет ещё более платёжеспособным, так как товары станут дешевле.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что с рублём такие манипуляции проделать не получится.

"Любой житель нашей страны может проверить это наиболее простым способом — пусть попробует вспомнить хоть что-нибудь, подешевевшее за последнее время", — написал артист в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему его не радует прибавка к пенсии.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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