Ирина Болгар не может продать квартиру в Питере из-за скандальной репутации

Ирина Болгар пытается как можно быстрее продать свою трёхкомнатную квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, снизив цену на полмиллиона рублей всего за неделю.
Квартира площадью 96 квадратов разделена между тремя членами семьи: Ириной, её сестрой Мариной и сводным братом. Отношения между ними натянутые, Марина даже заблокировала Ирину из-за скандала с Павлом Дуровым.
Риелторы отмечают, что покупателей отпугивают семейные разборки и судебные тяжбы Болгар. Кроме того квартира нуждается в ремонте, хотя в объявлении указано, что требуется только "косметика".
Главное достоинство объекта — вид на Храм Благовещения. Изначально квартиру выставили за 18 млн рублей, но после нескольких отказов цена упала до 17,5 млн.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети ВКонтакте и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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