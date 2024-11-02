Бывшая жена Селиванова высмеяла нападки супруги актёра: ложь и провокация

Виктория Маркина отреагировала на обвинения нынешней жены звезды сериала "Реальные пацаны" Владимира Селиванова.
Экс-супруга Селиванова высмеяла то, что в спор вмешалась новая жена актёра. Она обвинила бывшую жену артиста в том, что она тратит алименты на себя, а дочь одевает как оборванку.
"Он сам не может за себя постоять — бедняга. Нам всё равно на сказанные гадости! Там одна ложь и провокация!" — заявила Маркина.
Она упрекнула бывшего мужа в том, что он льёт грязь на мать своего ребёнка из-за нежелания платить алименты.
Ранее жена Владимира Селиванова заявила, что девочку Маркина привозит к отцу "в ободранных лосинах".
Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр
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