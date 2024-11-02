Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ

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Активисты движения "Ветераны России" просят проверить последний альбом группы "Каста" на экстремизм.

Фото: YouTube канал Каста by Скриншот видео YouTube канала Каста, PDM

Вопросы возникли к нескольким песням, особенно к тексту трека "Эмигрант-эмигранту", где исполнители фактически признаются, что жертвуют средства ВСУ, и призывают своих слушателей последовать их примеру.

Музыканты "Касты", ранее призывавшие "не забывать свои корни", уехали из России почти сразу после начала СВО. Они дают концерты в Европе и странах СНГ, где часто высказываются в поддержку Украины и даже разворачивают сине-жëлтые флаги.

У всех участников группы накопились долги и судебные иски в России, в том числе, за коммуналку.

Уточнения

Ка́ста — российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль, Змей.



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