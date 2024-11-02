Кудрявцеву возмутил маленький срок для осуждённого за педофилию аниматора Disney

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поражена тем, как легко отделался от правосудия уличённый в растлении детей аниматор студий Disney и Pixar Болхем Бучиб.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Кудрявцева прокомментировала новость о том, что 59-летнего аниматора Disney и Pixar Болхема Бучиба приговорили к 25 годам тюрьмы за педофилию.

Автора мультфильма "Рататуй" тратил свои гонорары на свои грязные пристрастия на Филиппинах.

В 2014-м Болхем уже попался на подобных преступлениях. Его арестовали за насилие над восьмилетней падчерицей. Мужчина десять лет назад получил два года условно. Это, однако, никак не повлияло на его блестящую карьеру аниматора.

"Обратила внимание на "два года условно" после доказанных ещё тогда издевательств над 8-летним ребенком. Два года. Условно. Всё ок?" — выразила своё возмущение звезда ТВ в личном Telegram-канале.

Уточнения

«Ратату́й» (фр Ratatouille) — американский полнометражный анимационный фильм, комедия режиссёра Брэда Бёрда. Восьмой полнометражный фильм, созданный на студии Pixar. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм».



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