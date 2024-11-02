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Милявская сравнила свою отмену с тюремным сроком: на нарах малявы писала

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская объявила, что возобновляет гастрольную деятельность после того, как ей пришлось отбыть срок после скандальной "голой вечеринки".

Милявская сравнила свою отмену с тюремным сроком: на нарах малявы писала
Фото: https://vk.com/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской, PDM

Лолита заявила, что свой запрет на проведение концертов она воспринимает как отсидку в тюрьме.

Певица вышла на свободу с чистой совестью и объявила о новых концертах. Звезда без комплексов задумалась о том, чтобы попробовать свои силы в рамках творчества на тему блатной романтики, рассматривая для себя жанр шансона.

"Вот я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время… Будто семь месяцев на нарах малявы писала", — призналась знаменитость.

Звезда отметила, что после отбытия наказания может проводить свои концерты, но не во всех регионах России.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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