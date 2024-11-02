Милявская сравнила свою отмену с тюремным сроком: на нарах малявы писала

Певица Лолита Милявская объявила, что возобновляет гастрольную деятельность после того, как ей пришлось отбыть срок после скандальной "голой вечеринки".
Лолита заявила, что свой запрет на проведение концертов она воспринимает как отсидку в тюрьме.
Певица вышла на свободу с чистой совестью и объявила о новых концертах. Звезда без комплексов задумалась о том, чтобы попробовать свои силы в рамках творчества на тему блатной романтики, рассматривая для себя жанр шансона.
"Вот я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время… Будто семь месяцев на нарах малявы писала", — призналась знаменитость.
Звезда отметила, что после отбытия наказания может проводить свои концерты, но не во всех регионах России.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.