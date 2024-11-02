Сериал-скандал Дайте шоу с Милошем Биковичем стартовал на платформе Иви

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Иви стартовал показ фильма в формате скандального реалити "Дайте шоу" По сюжету поп-звезду Кирилла Артемьева, роль которого играет Милош Бикович, обвиняют в изнасиловании начинающей певицы в исполнении Анастасии Красовской.

Фото: YouTube канал Иви by Скриншот видео YouTube канала Иви, PDM

"Какое изнасилование, если он — звезда, а ты — никто?! Благодарна должна быть, что на тебя вообще посмотрели!", — слышит пострадавшая.

Её история становится главной темой ток-шоу, ведущим которого выступает Игорь Верник. Но им движет вовсе не сострадание. Он готов пойти на всё, чтобы вернуть передаче былую популярность, даже воспользоваться чужой драмой.

Так в рамках шоу на глазах миллионов зрителей разворачивается безжалостная гонка за популярностью и попытка добиться справедливости через скандал.

И даже трек с двусмысленным названием "Добро пожаловать в рай", звучащий в сериале, подсвечивает проблему вседозволенности богатых и знаменитых с одной стороны и беспомощности их жертв с другой.

Уточнения

Ми́лош Би́кович — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер.



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