Филипп Киркоров случайно рассекретил свою настоящую фамилию: армянские корни

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров опубликовал свидетельство о заключении брака родителей, в котором можно прочитать настоящую фамилию его семьи.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Филипп Киркоров разместил в "Инстаграме"* фото со свадьбы своих родителей.

"Ровно 60 лет назад, 1-ого ноября 1964 года родилась моя семья. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь", — написал народный артист России под снимками.

Певец призвал хранить семейные традиции и напомнил о том, что 2024 год объявлен в России годом семьи.

Поклонников Филиппа Бедросовича удивило то, что артист оказался не Киркоровым, а Крикоряном. Это следует из свидетельства о заключении брака его родителей.

В какой момент фамилия Крикорян, намекающая на армянские корни, трансформировалась в Киркорова, неизвестно.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров, по отцовству — Фили́пп Бедро́с Крикорян; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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