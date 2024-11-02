Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Эксперт рассказал, где дешевле отдохнуть в новогодние праздники
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ

Филипп Киркоров случайно рассекретил свою настоящую фамилию: армянские корни

1:06
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров опубликовал свидетельство о заключении брака родителей, в котором можно прочитать настоящую фамилию его семьи.

Филипп Киркоров случайно рассекретил свою настоящую фамилию: армянские корни
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Филипп Киркоров разместил в "Инстаграме"* фото со свадьбы своих родителей.

"Ровно 60 лет назад, 1-ого ноября 1964 года родилась моя семья. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь", — написал народный артист России под снимками.

Певец призвал хранить семейные традиции и напомнил о том, что 2024 год объявлен в России годом семьи.

Поклонников Филиппа Бедросовича удивило то, что артист оказался не Киркоровым, а Крикоряном. Это следует из свидетельства о заключении брака его родителей.

В какой момент фамилия Крикорян, намекающая на армянские корни, трансформировалась в Киркорова, неизвестно.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров, по отцовству — Фили́пп Бедро́с Крикорян; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Последние материалы
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону
Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.