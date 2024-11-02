Ютуб-канал сына Ким Кардашьян и Канье Уэста снесли после критики Камалы Харрис

После публикации двух видео, содержащих критику в адрес Камалы Харрис, был заблокирован YouTube-канал, принадлежащий сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста.
В одном из видео мультипликационный персонаж, наступивший на фото Камалы, говорит, что он вляпался в фекалии.
В другом, также содержащем изображение Камалы, герои детского ситкома говорят о тупости, психической болезни и опасности.
Стоит отметить, что сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста, которого зовут Saint (Святой), всего 8 лет.
Ким Ноэ́ль Кардашья́н — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
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