Ютуб-канал сына Ким Кардашьян и Канье Уэста снесли после критики Камалы Харрис

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После публикации двух видео, содержащих критику в адрес Камалы Харрис, был заблокирован YouTube-канал, принадлежащий сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Фото: YouTube канал Настроение by Скриншот видео YouTube канала Настроение, PDM

В одном из видео мультипликационный персонаж, наступивший на фото Камалы, говорит, что он вляпался в фекалии.

В другом, также содержащем изображение Камалы, герои детского ситкома говорят о тупости, психической болезни и опасности.

Стоит отметить, что сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста, которого зовут Saint (Святой), всего 8 лет.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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