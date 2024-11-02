Почему звёзды, получая награды всегда благодарят Бейонсе

Фото Бейонсе в футболке с надписью "Никогда не забывайте говорить спасибо" активно форсится в западных соцсетях.

Фото: Канал t.me/pravdadirty by Скриншот фото канала t.me/pravdadirty, PDM

Это связано с тем, что существует теория, согласно которой многие артисты, получая награды на церемониях, упоминают певицу в своих благодарственных речах. Последователи этой идеи считают, что звёзды делают так, чтобы не разозлить Бейонсе и избежать её гнева. Якобы они побаиваются певицу.

Тем временем журнал "Billboard" подтвердил, что за всю свою карьеру, как в группе, так и в сольной деятельности, Бейонсе продала 350 миллионов копий альбомов и синглов. Это официально делает её самой продаваемой чернокожей артисткой и второй среди женщин, после Мадонны.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.



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