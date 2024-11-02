За деньги — да. Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 15 миллионов рублей

Светлана Лобода теперь охотно берётся за корпоративы для россиян. Правда, в Россию она пока не хочет ехать, а вот за границей, за деньги — всегда пожалуйста.

Фото: YouTube канал @loboda by Скриншот видео YouTube канала @loboda, PDM

42-летняя певица готова отставить в сторону свои принципы и спеть известные хиты на русском языке за 140 тысяч евро (почти 15 миллионов рублей). При этом ей нужно предоставить пятизвёздочный отель с 18 номерами (один люкс, один полулюкс и 16 стандартов) для её команды из 18 человек.

Присутствие россиян на корпоративе Лободу больше не смущает, как и выступление в любой дружественной России стране.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен.





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