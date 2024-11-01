Константин Хабенский признался, что до сих пор не справился с потерей своей жены

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр и режиссёр Константин Хабенский тронул поклонников воспоминаниями о своей жене Анастасии Федосеевой, которая покинула этот мир 16 лет назад.

Фото: YouTube канал Владислав Сергиенко by Скриншот видео YouTube канала Владислав Сергиенко, PDM

Артист впервые за долгое время заговорил об Анастасии, которая умерла от рака головного мозга в 2008 году. Не скрывая горечи, он признался, что до сих пор не может смириться с утратой самого близкого человека.

"Я не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, все равно я с этим живу… Продолжаю где-то забываться в работе своей. Я думаю, что нормальный человек с этим не справится на сто процентов. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний, и тогда он справится. А если все оставить на своих местах, то с этим живут", — поделился Хабенский.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.