Единственная ценность в доме — это я. Почему Наталья Штурм не держит дома сейфов

На днях Наталья Штурм отметила своеобразную дату, оставившую неприятный след в её памяти.
"Сегодня ровно 23 года как у меня ограбили квартиру. С тех пор я не держу дома сейфов. Единственная ценность в доме — это я сама", — написала певица в своих соцсетях.
Когда Наталья была на отдыхе, грабители проникли к ней в квартиру, выломали из стены сейф, в котором хранились драгоценности общей стоимостью 40 тысяч долларов, в том числе аметистовый гарнитур и золотые кресты с бриллиантами, и унесли его с собой, оставив артистку без средств.
Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница.
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