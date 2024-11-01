Единственная ценность в доме — это я. Почему Наталья Штурм не держит дома сейфов

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На днях Наталья Штурм отметила своеобразную дату, оставившую неприятный след в её памяти.

Фото: Канал t.me/talking_pumpkin by Скриншот канала t.me/talking_pumpkin, PDM

"Сегодня ровно 23 года как у меня ограбили квартиру. С тех пор я не держу дома сейфов. Единственная ценность в доме — это я сама", — написала певица в своих соцсетях.

Когда Наталья была на отдыхе, грабители проникли к ней в квартиру, выломали из стены сейф, в котором хранились драгоценности общей стоимостью 40 тысяч долларов, в том числе аметистовый гарнитур и золотые кресты с бриллиантами, и унесли его с собой, оставив артистку без средств.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница.



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