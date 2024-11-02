Певец Сергей Мазаев рассказал о борьбе с алкоголизмом: лечился четыре года

Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев объяснил, как ему удалось взять себя в руки после того, как алкоголь стал его привычкой.
Сергей Мазаев рассказал, что у него была вредная привычка — он постоянно выпивал. Справиться с этим ему удалось благодаря дорогим его сердцу людям, которые появились в его жизни.
Ранее сообщалось, что учёные нашли способ быстро определить алкогольную зависимость.
"Рождение дочери, конечно. И влюбленность в очень молодую женщину, которая на 17 лет меня моложе. В общем, я решил, что-либо я сдохну, либо я брошу пить. Я пошёл к врачам, и лечился четыре года", — цитирует слова музыканта "Вечерняя Москва".
Мазаев объяснил, что побороть тягу к спиртному ему помогло понимание механики деградации. Он отметил, что алкоголь для организма — это яд, однако мозг его потребляет с удовольствием.
Он отметил, что спиртные напитки крайне негативно отражаются на внешности. В первую очередь стареет кожа.
Серге́й Влади́мирович Маза́ев (род. 7 декабря 1959, Москва) — советский и российский киноактёр, музыкант, певец, автор песен, композитор и музыкальный продюсер, солист группы «Моральный кодекс». Заслуженный артист России (2010 год).
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