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Жена Владимира Селиванова отчитала бывшую супругу актёра: Ева в ободранных лосинах

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Шоу-бизнес

Жена звезды сериала "Реальные пацаны" Владимира Селиванова обвинила бывшую жену актёра в трате алиментов на себя любимую.

Жена Владимира Селиванова отчитала бывшую супругу актёра: Ева в ободранных лосинах
Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public doman

Александра Селиванова вмешалась в разборки актёра с экс-супругой. Девушка убеждена, что Владимир — идеальный отец, а его супруга Виктория обратилась в суд по корыстным соображениям, так как нигде не работает.

"Почти всю сумму алиментов на Еву, угадайте что? Верно! Тратила на себя, абонементы в фитнес, новые туфельки", — заявила новая жена артиста.

Она считает, что девочке в семье достаётся мало из того, что Селиванов отправляет на её содержание.

"Ева приезжала к нам в ободранных лосинах и застиранных платьях, я всегда заказывала и покупала ей одежду", — заявила Александра.

Ранее Владимир Селиванов объяснил стремление отсудить дочь у бывшей жены.

Уточнения

Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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