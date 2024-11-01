Жена Владимира Селиванова отчитала бывшую супругу актёра: Ева в ободранных лосинах

Жена звезды сериала "Реальные пацаны" Владимира Селиванова обвинила бывшую жену актёра в трате алиментов на себя любимую.
Александра Селиванова вмешалась в разборки актёра с экс-супругой. Девушка убеждена, что Владимир — идеальный отец, а его супруга Виктория обратилась в суд по корыстным соображениям, так как нигде не работает.
"Почти всю сумму алиментов на Еву, угадайте что? Верно! Тратила на себя, абонементы в фитнес, новые туфельки", — заявила новая жена артиста.
Она считает, что девочке в семье достаётся мало из того, что Селиванов отправляет на её содержание.
"Ева приезжала к нам в ободранных лосинах и застиранных платьях, я всегда заказывала и покупала ей одежду", — заявила Александра.
Ранее Владимир Селиванов объяснил стремление отсудить дочь у бывшей жены.
Владимир Селиванов: Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.
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