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Тэри Хэтчер из Отчаянных домохозяек решила бросить кинокарьеру

1:00
Шоу-бизнес

59-летняя актриса Тэри Хэтчер, известная по роли Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", редко появляется на экране и красных дорожках, почти полностью отказавшись от кинокарьеры. Папарацци изредка удаётся запечатлеть её на прогулке.

Тэри Хэтчер из Отчаянных домохозяек решила бросить кинокарьеру
Фото: YouTube канал KTLA 5 by Скриншот видео YouTube канала KTLA 5, PDM

Актриса отлично выглядит, сохранила форму и по-прежнему держится уверенно и с достоинством, даже в спортивных костюмах.

Интересно, что другие актрисы из "Домохозяек" всегда недолюбливали Тэри. И не только они: Хэтчер удалось рассориться со всей съёмочной группой. Продюсер проекта Марк Черри публично назвал её "самым злобным человеком на свете".

Тэри, сыгравшая в "Бондиане" и других нашумевших фильмах, считала, что достойна более высокого гонорара и центрального места на рекламных снимках. Тем временем окружающие думали, что актриса просто завидовала тем, кто получал больше, и не могла принять чужой успех.

Уточнения

"Отча́янные домохозя́йки" — американский трагикомедийный телесериал, созданный Марком Черри и произведённый ABC Studios и Cherry Productions.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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