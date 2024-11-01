Тэри Хэтчер из Отчаянных домохозяек решила бросить кинокарьеру

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

59-летняя актриса Тэри Хэтчер, известная по роли Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", редко появляется на экране и красных дорожках, почти полностью отказавшись от кинокарьеры. Папарацци изредка удаётся запечатлеть её на прогулке.

Фото: YouTube канал KTLA 5 by Скриншот видео YouTube канала KTLA 5, PDM

Актриса отлично выглядит, сохранила форму и по-прежнему держится уверенно и с достоинством, даже в спортивных костюмах.

Интересно, что другие актрисы из "Домохозяек" всегда недолюбливали Тэри. И не только они: Хэтчер удалось рассориться со всей съёмочной группой. Продюсер проекта Марк Черри публично назвал её "самым злобным человеком на свете".

Тэри, сыгравшая в "Бондиане" и других нашумевших фильмах, считала, что достойна более высокого гонорара и центрального места на рекламных снимках. Тем временем окружающие думали, что актриса просто завидовала тем, кто получал больше, и не могла принять чужой успех.

Уточнения

"Отча́янные домохозя́йки" — американский трагикомедийный телесериал, созданный Марком Черри и произведённый ABC Studios и Cherry Productions.



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