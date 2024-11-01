Лиза Арзамасова показала свою моложавую маму: нежное и домашнее

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова опубликовала фото со своей очаровательной мамой.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by ВК-аккаунт Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

29-летняя актриса Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку со своей моложавой мамой.

"Нежно-домашнее с мамулей", — написала Лиза под снимком с родительницей.

Подписчики подметили, что актриса очень похожа на свою маму. Женщина выглядит так молодо, что её можно спутать с сестрой Арзамасовой.

Ранее фигурист Илья Авербух показал сыновей и дочку.

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Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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