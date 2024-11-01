Британская группа The Cure впервые за 16 лет выпустила музыкальный альбом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская рок-группа The Cure спустя полтора десятка лет молчания анонсировала выпуск нового альбом под названием Songs Of A Lost World, сообщает EADaily.

Фото: https://eadaily.com/ru/ by EADaily is licensed under public doman

В предисловии к новому альбому говорится, что музыка в нём погружает во тьму и помогает медитировать. Дата релиза неслучайно выпала на Хэллоуин.

Первую песню из альбома Alone ("В одиночестве") музыканты выпустили ещё в первый месяц осени. Новый альбом стал 14-м по счёту для легендарной группы. Автором композиций является лидер группы Роберт Смит.

The Cure дебютировала в 1978 году. В 2019-м году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

Уточнения

The Cure — британская рок-группа, образованная в Кроули (англ. Crawley, Суссекс, Англия) в 1978 году. За время существования состав группы неоднократно менялся, её единственным постоянным участником остаётся фронтмен, вокалист, гитарист и автор песен Роберт Смит.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.