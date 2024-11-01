Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поселившийся в США комик Данила Поперечный* признался, что уже готов стать мальчиком по вызову. Ранее Мария Машкова заявила, что не хочет мыть туалеты в США.

Фото: https://vk.com/spoontamer by ВК-аккаунт Данилы Поперечного is licensed under public doman

Как сообщает EADaily, стендап-комик и блогер Данила Поперечный*, который покинул Россию, объяснил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы мужчине примерить на себя роль содержанки.

Он рассказал историю некой девушки, которая впала в депрессию, так как полностью зависит от мужа, однако, работать идти отказывается.

"Девочки, если бы у нас была хотя бы призрачная возможность стать содержанками, вы бы нас только видели на OnlyFans", — сказал Поперечный* в шоу "Слишком поздно" на YouTube.

Он заявил, что уже готов за деньги оказывать секс-услуги после двух лет жизни в США.

"Посмотрите, что со мной случилось", — пожаловался комик.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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