Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось

Поселившийся в США комик Данила Поперечный* признался, что уже готов стать мальчиком по вызову. Ранее Мария Машкова заявила, что не хочет мыть туалеты в США.
Как сообщает EADaily, стендап-комик и блогер Данила Поперечный*, который покинул Россию, объяснил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы мужчине примерить на себя роль содержанки.
Он рассказал историю некой девушки, которая впала в депрессию, так как полностью зависит от мужа, однако, работать идти отказывается.
"Девочки, если бы у нас была хотя бы призрачная возможность стать содержанками, вы бы нас только видели на OnlyFans", — сказал Поперечный* в шоу "Слишком поздно" на YouTube.
Он заявил, что уже готов за деньги оказывать секс-услуги после двух лет жизни в США.
"Посмотрите, что со мной случилось", — пожаловался комик.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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