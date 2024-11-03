Пресняков потребовал у Дмитрия Маликова возвращения долга в 1 миллион рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков позвонил Дмитрию Маликову с требованием вернуть 1 миллион рублей.

Фото: https://vk.com/malikovdmitry_official by ВК-аккаунт Дмитрия Маликова is licensed under public doman

Владимир Пресняков по навету комика Ильи Соболева решил разыграть по телефону Дмитрия Маликова.

Он позвонил певцу и потребовал, чтобы тот прислал ему обратно 1 миллион рублей, который тот якобы брал у него взаймы.

Пресняков объяснил, что тот прислал ему видео, на котором жалуется на своё финансовое положение и просит у коллеги деньги.

Маликов объяснил артисту, что тот, вероятно, стал жертвой мошенников. Пресняков был настойчив в своей просьбе, поэтому Дмитрий заподозрил, что от лица коллеги с ним говорят аферисты.

Ранее Дмитрий Маликов анонсировал свою лекцию: как жрать всю жизнь и не поправляться.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010). Награждён Орденом Дружбы (2015).



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