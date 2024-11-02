Наталью Поклонскую раскритиковали за язычество: вы же православная были

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Подписчики Натальи Поклонской удивились новым религиозным пристрастиям бывшего прокурора Крыма.

Фото: https://www.instagram.com/nv_poklonskaya by Инстаграм Натальи Поклонской is licensed under public doman

Наталья Полконская, похоже, стала адептом некого языческого верования. Она поздравила аудиторию в "Инстаграме"* с праздником "Самайн" (кельтский праздник окончания уборки урожая), чем навлекла на себя гнев православных подписчиков.

"В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение", — написала Поклонская в своём микроблоге.

Свой пост она сопроводила фото в образе, похожем на костюм Хэллоуина.

Подписчики общественной активистки не одобрили такие религиозные пристрастия Натальи.

"Когда очень хочется отметить Хэллоуин, но ты патриот"; "Вы же православная были"; "То иконы мироточат, то самайн отмечаем", — писали фолловеры под постом Поклонской.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (в девичестве Дубровская; род. 18 марта 1980, Алексеевка, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный деятель, юрист. Советник Генерального прокурора Российской Федерации с 14 июня 2022 года.



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