Наталью Поклонскую раскритиковали за язычество: вы же православная были

Подписчики Натальи Поклонской удивились новым религиозным пристрастиям бывшего прокурора Крыма.
Наталья Полконская, похоже, стала адептом некого языческого верования. Она поздравила аудиторию в "Инстаграме"* с праздником "Самайн" (кельтский праздник окончания уборки урожая), чем навлекла на себя гнев православных подписчиков.
"В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение", — написала Поклонская в своём микроблоге.
Свой пост она сопроводила фото в образе, похожем на костюм Хэллоуина.
Подписчики общественной активистки не одобрили такие религиозные пристрастия Натальи.
"Когда очень хочется отметить Хэллоуин, но ты патриот";
"Вы же православная были";
"То иконы мироточат, то самайн отмечаем", — писали фолловеры под постом Поклонской.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (в девичестве Дубровская; род. 18 марта 1980, Алексеевка, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный деятель, юрист. Советник Генерального прокурора Российской Федерации с 14 июня 2022 года.
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