Садальский рассказал об аналоге советского Хэллоуина: праздник нечистой силы

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Актёр Станислав Садальский объяснил, что такое Хэллоуин по-советски.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что 31 октября 1961 года США и Европа традиционно отмечали Хэллоуин, а в Советском Союзе проходил свой аналог этого западного праздника.

"В Советском Союзе, далеком от тыквенных торжеств, происходило событие, очень напоминающее праздник нечистой силы. В обстановке строжайшей секретности из мавзолея выносили тело Сталина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Тело вождя похоронили у кремлёвской стены. Есть предположение, что 31 октября было выбрано неслучайно, так как накануне 7 ноября Красную площадь перекрыли, что было на руку участникам секретной операции.

Ранее Садальский подметил мистические события перед смертью Николая Караченцова.

Уточнения

Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (также был широко известен партийный псевдоним Ко́ба, настоящая фамилия Джугашви́ли груз. იოსებ ჯუღაშვილი; 6 [18] декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния — 5 марта 1953, Ближняя дача, Московская область) — советский политический, государственный, военный и партийный деятель, российский революционер.



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