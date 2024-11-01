Тина Канделаки призвала женщин следить за подругой, которая может увести мужа

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки объяснила женщинам, почему им нужно быть готовыми к тому, что их мужа уведёт подруга.

Фото: https://vk.com/tina_kandelaki by ВК-аккаунт Тины Канделаки is licensed under public doman

Тина Канделаки оправдала поведение рэпера Натана на шоу "Звезды в джунглях". Она отметила, что в стране наблюдается дефицит мужчин.

Она посоветовала представительница прекрасного пола сохранять бдительность, чтобы их семейное счастье не разбила условная Лерчек.

Звезда ТВ обратила внимание на то, что под прицелом женщин может легко оказаться женатый или недавно разведённый мужчина.

"Нас, женщин, очень много, а мужчин — мало. Поэтому следите за собой, чтобы ваша подруга у вас не увела мужа. А Натан, наверное, со своей личной жизнью, женой и многочисленными любовными приключениями как-то разберётся", — выразила свою позицию директор телеканала ТНТ.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. Заслуженный журналист Чеченской Республики (2013).



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