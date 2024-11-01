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Прохор Шаляпин раскритиковал внешность коллег по шоу-бизнесу: мартышки и карлики

0:53
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин заявил, что является самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе.

Прохор Шаляпин раскритиковал внешность коллег по шоу-бизнесу: мартышки и карлики
Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин раскритиковал внешние данные российских артистов. Он уверен, что превосходит всех мужчин в отечественном шоу-бизнесе по красоте.

Любитель женщин постарше со свойственной ему прямолинейностью назвал себя эталоном.

"Посмотрите, вокруг одни мартышки из актёров-мужчин. Женщины ещё есть красивые, а мужчин практически нет. Один кривее другого, карлики!" — заявил артист, которые не раз превозносил себя, будучи уверенным, что выиграл в генетической лотерее.

Среди своих главных достоинств Шаляпин называет рост 192 см.

"Я самый красивый", — цитирует слова певца "Блокнот Старс".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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