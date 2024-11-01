Вероника Степанова ответила на нападки Бузовой: не надо приписывать мне глумление

Психолог Вероника Степанова посоветовала Ольге Бузовой поинтересоваться у Светланы Бондарчук, где её дочь.
Вероника Степанова ответила на нападки Ольги Бузовой, которую возмутили слова психолога о дочери-инвалиде Светланы Бондарчук.
Скандально известный психолог уверена, что Бузова не до конца поняла суть её претензий к Бондарчук.
"Бузова, ты вместо того, чтобы приписывать мне глумление над особенными детьми, спроси Бондарчук, почему её дочь живёт с другой женщиной, а не с мамой?" — дала рекомендации и звёзде "Дома-2" Степанова в социальных сетях.
Ранее ольга Бузова назвала пробиванием дна слова Вероники Степановой об особенной дочери Светланы Бондарчук.
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.
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